OVHcloud prépare une possible introduction en Bourse

(AOF) - Le conseil d'administration d'OVHcloud, spécialiste français du cloud computing, a pris la décision de préparer la société à une éventuelle introduction en Bourse, a déclaré lundi un porte-parole, rapporte Reuters. Il s'agit d'une des IPO les plus attendues de l'année à Paris. "Cette opération, si elle devait se concrétiser, nous permettrait d'accélérer les investissements et d'accroître sa visibilité, son attractivité ", a expliqué la société.

OVHcloud a précisé que le fondateur et PDG du groupe, Octave Klaba, et sa famille resteraient actionnaires majoritaires alors qu'il détiennent actuellement 80% du capital. Les fonds d'investissement KKR et TowerBrook Capital Partners ont pris 20% du capital en 2016 en investissant 250 millions d'euros, valorisant le groupe français à 1,25 milliard d'euros.

OVHcloud est l'un des plus importants fournisseurs de services informatiques dématérialisés en Europe où il concurrence les premiers acteurs mondiaux AWS (Amazon) et Azure Microsoft.