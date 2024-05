Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - OVHcloud lâche 10% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 11,5 à six euros, le broker retirant en outre l'action de sa liste de titres de croissance.



Stifel juge 'problématique' la volonté des fondateurs de vendre des actions sur une base régulière pour financer d'autres activités en dehors du groupe, et estime que OVH 'a un long chemin à parcourir avant de regagner la confiance des investisseurs'.





Valeurs associées OVHCLOUD 5.44 EUR Euronext Paris -8.88%