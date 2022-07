OVHCloud pénalisé par des brokers

(AOF) - Après avoir déjà perdu 4,60 % hier, OVHCloud recule encore de 5,52% à 16,345 euros, affaibli par Citi. Le bureau d'études a abaissé sa recommandation à Neutre et son objectif de cours de 30 euros à 18 euros. « Les commentaires de la direction indiquant un ralentissement de la demande ont provoqué une forte baisse des actions OVH hier », rappelle le broker. Ce dernier s’attend désormais à ce que le titre évolue en ligne avec l’indice des valeurs technologiques en Europe. L’analyste ajoute que la valorisation n’offre pas de support à l’action.

Si pour sa part, JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer, il a réduit son objectif de cours de 25 dollars à 22 dollars. L'analyste valorise désormais la société sur la base d'un multiple de 13 fois l'Ebitda attendu en 2023 contre 14 auparavant. Cette décision reflète la baisse de la valorisation du secteur au cours des derniers mois et l'évolution de la préférence des investisseurs pour les sociétés de croissance générant des liquidités.

Hier, le spécialiste européen du cloud avait rehaussé son objectif de croissance annuelle pour la deuxième fois de l'année. " Sur la base de la croissance enregistrée lors de ces neufs premiers mois, de la dynamique commerciale sur les premières semaines du quatrième trimestre et malgré un environnement macroéconomique dégradé ", OVHcloud a relevé son objectif de croissance du chiffre d'affaires. Il anticipe désormais une croissance entre 16 % et 18 %, à comparer à la fourchette de 15 % à 17 % communiquée au premier semestre.

Points clés

- Numéro 1 européen des services de cloud, créé en 1999, doté d’un réseau de 33 data centers hébergeant 400 000 serveurs sur 4 continents ;

- 663 M€ de chiffre d’affaires, réalisé majoritairement en Europe (81 %, dont 52 % en France), 4,5 % provenant des Etats-Unis, réparti entre le cloud privé pour 60 %, l’activité historique (hébergement de sites et enregistrement de domaines) pour 26 % et le cloud public pour 14 % ;

- Modèle de production verticalement intégré, de la fabrication des serveurs, l’exploitation des centres de données et les ressources réseau à la gestion des infrastructures informatiques, cette technologie propriétaire donnant un avantage de coûts substantiel ;

- Capital contrôlé à hauteur de 69,6 % par la famille Kabla (les salariés détenant 2,1 %), Octave Kabla, fondateur, présidant le conseil d’administration de 9 membres et Michel Paulin étant directeur général ;

- Dette nette de 446 M€, soit un effet de levier de 1,4, face à 458 M€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie « Move to PaaS visant une hausse annuelle de 25 % des revenus à partir de 2025 : pénétration du marché des nouvelles utilisations du cloud (intelligence artificielle, cryptage…) et des solutions PaaS intégrées par partenariats / consolidation en Europe et développement aux Etats-Unis et en Asie (Inde, Indonésie, Japon, Corée et Thaïlande) / acquisitions de taille moyenne ;

- Stratégie d'innovation par écosystème de partenariat et open source : partenariats avec 350 intégrateurs de systèmes et 300 fournisseurs d’applications, partenariats scientifiques et industriels, présence dans les plateformes collaboratives / Start-up Program, Marketplace, liens étroits avec les fabricants de composants ;

- Stratégie environnementale : objectifs zéro carbone net et zéro déchet en 2030 et recours à 100 % aux énergies renouvelables dès 2025 / refroidissement exclusif à base d’eau / numéro 1 du secteur pour l’utilisation de l’énergie (PUE) / revue environnementale des centres de données, souvent installés dans d’anciens bâtiments industriels ;

- Forces spécifiques : prix concurrentiel, performance technique, solutions open source et souveraineté des données via le positionnement « cloud de confiance » et modèle intégré limitant le risque de disruption logistique.

Défis

- Résultat de la plainte contre Amazon déposée auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante avec le cloud Azure ;

- Issue de la plainte collective déposée par 140 clients d’OVH Cloud, pour dommages-intérêts après l’incendie du site de Strasbourg fin 2021 ;

- Confirmation de la forte croissance du cloud public, plus rentable que le cloud privé ;

- Guerre Russie-Ukraine : aucune prestation physique sur place (Russie, Ukraine et Biélorussie : 1,5 % des revenus) et absence de risque de recouvrement ;

- Impact inflation de l’énergie : aucune à court terme les coûts étant couverts jusqu’à mi-2023.

- Objectifs 2021-2022, rehaussés, d’une croissance de 15 à 17 % du chiffre d’affaires et de 11 % pour pour la marge opérationnelle, à + 40,1 %.

