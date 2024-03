Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: partenariat stratégique aux USA information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - OVHcloud a annoncé mercredi la mise en place d'un partenariat stratégique avec OneNeck IT Solutions, avec l'objectif de proposer des services à leur base de clients commune, dans un premier temps aux Etats-Unis.



Aux termes de l'accord, OneNeck intégrera l'infrastructure d'OVHcloud à son portefeuille, en commençant par les centres de données d'OVH à Vint Hill (Virginie) et à Hillsboro (Oregon).



Cet élargissement va lui permettre d'offrir sa gamme de produits de 'cloud' privé hébergé aux clients d'OVHcloud, à commencer par sa technologie de récupération en cas de catastrophe (Disaster Recovery as a Service - DRaaS).



Le groupe américain dit vouloir rendre l'octroi de licences Nutanix plus accessibles aux clients d'OVHcloud, tout en leur offrant des services gérés pour leurs environnements Nutanix.





