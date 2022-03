Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: obtention d'une certification régionale SAP information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 15:36









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce avoir obtenu la certification régionale SAP in Cloud and Infrastructure Operations 'prouvant sa capacité à fournir des infrastructures sécurisées et automatisées afin d'héberger des environnements SAP dans la région EMEA'.



Les applications à venir bénéficieront ainsi d'un environnement cloud de confiance, totalement prévisible et réversible, pour la poursuite des projets de transformation numérique, à commencer par les logiciels d'ERP les plus critiques, explique-t-il.





