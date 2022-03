Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: nouveau service construit avec NetApp information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce un renforcement de son éventail de solutions de stockage avec la disponibilité du service Enterprise File Storage, construit en association avec NetApp, et qui combine le savoir-faire d'OVHcloud avec l'expertise en gestion de stockage cloud de NetApp.



Cette offre vise à 'accompagner les entreprises dans leur transition vers le cloud en répondant à leurs exigences de souveraineté, de performances et de résilience, tout en garantissant une intégration transparente à l'univers d'OVHcloud, à un tarif prédictible', explique-t-il.



Enterprise File Storage est d'ores et déjà disponible dans les centres de données de Roubaix (France), et Francfort (Allemagne). La solution sera déployée à très court terme dans le datacenter de Beauharnois (Canada), puis d'autres zones géographiques suivront.





