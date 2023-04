Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: nouveau repli, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% cet après midi et affiche une baisse d'environ 16% en une semaine.



Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur OVHcloud, mais abaisse son objectif de cours de 18 à 11 euros, estimant que la tarification et le contrôle des coûts ont besoin d'être améliorés pour le fournisseur de services de cloud computing.



'Plutôt que de se battre pour atteindre l'équilibre au niveau de l'EBIT, OVH devrait théoriquement montrer des marges d'EBIT dans le haut de la plage des 10-20%, au vu de son modèle d'activité', juge le broker.



Stifel pense néanmoins que si des actionnaires sortants et une confiance érodée devraient imposer un plafond au cours de bourse, 'le rendement de free cash-flow de la base installée pourrait limiter le risque à la baisse'.





