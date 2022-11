Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: 'Major Players' dans une étude IDC MarketScape information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce avoir été nommé dans la catégorie 'Major Players' de l'étude 'IDC MarketScape : Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2022 Vendor Assessment', évaluant les stratégies et capacités de 13 entreprises.



Le rapport indique que 'OVHcloud a une politique de prix attractive et transparente (par exemple, il ne facture pas les calls API). Il dispose également de services connexes intéressants, étant donné que sont également proposés des serveurs privés dédiés, de l'hébergement Web et du cloud privé hébergé'.



Enfin il est fait référence à 'l'ancrage d'OVHcloud en tant que fournisseur de services européen' qui confère 'une position unique au Groupe, dans les conversations sur le cloud souverain et la localisation des données'.







Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris -2.30%