OVHcloud :le titre progresse après l'analyse de Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Le titre a terminé en hausse de 2,5%. Credit Suisse a entamé mercredi la couverture du titre OVHcloud avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 27 euros faisant apparaître un potentiel haussier de plus de 30%. Dans une note, le broker souligne que le groupe français est le seul fournisseur européen d'infrastructures 'cloud' de grande échelle, fort d'un réseau de 33 centres de données mondiaux. Credit Suisse justifie son opinion favorable par une valorisation jugée attractive et par l'exposition du groupe à des courants porteurs bien identifiés, comme le cloud 'hybride' ou la souveraineté des données. Le courtier, qui met en évidence un profil risque/rendement 'attrayant', évoque même un scénario idéal ('blue sky') selon lequel le titre pourrait valoir 39 euros, soit un potentiel haussier de 90% par rapport aux niveaux actuels.

Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris +2.50%