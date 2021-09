Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud : le processus d'introduction officiellement lancé information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - OVHcloud a officiellement lancé ce lundi le processus de son introduction en Bourse, avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). A l'occasion de cette opération, le géant français du 'cloud' prévoit de réaliser une augmentation de capital d'un montant qui pourrait atteindre 400 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles. Fondé par Octave Klaba en 1999 et désormais dirigé par Michel Paulin, son directeur général, OVHcloud est le principal fournisseur européen de services d'infrastructure et de plateformes logicielles cloud, un marché estimé entre 100 et 120 milliards. Le groupe basé à Roubaix - qui a généré un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de plus de 20% au cours des dix dernières années - se dit aujourd'hui 'en bonne position' pour porter sa croissance aux environs de 25%. L'entrée en Bourse devrait être l'occasion, pour les actionnaires historiques, de céder une partie de leurs titres existants, tout en conservant une position importante au capital. La famille d'Octave Klaba conservera une participation largement majoritaire au capital de la société à l'issue de l'opération. Plusieurs noms prestigieux sont associés à l'opération puisque BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan et KKR Capital Markets agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Société Générale agiront pour leur part en tant que teneurs de livre associés. Les analystes s'attendent à ce que la société devrait pèse plusieurs milliards d'euros dès ses premiers pas sur le marché. Ce projet d'entrée en Bourse confirme l'intérêt des investisseurs pour les valeurs technologiques: d'après le think tank The Galion Project, le secteur a représenté 60% des introductions sur tous les marchés d'Euronext cette année.

