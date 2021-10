OVHcloud lance son introduction en bourse avec une fourchette de 18,50 euros à 20 euros

(AOF) - OVHcloud lance son introduction en bourse sur Euronext Paris et la fourchette indicative du prix de l'offre a été fixée entre 18,50 euros et 20,00 euros par action. Le spécialiste européen du cloud émettra de nouvelles actions ordinaires pour un montant d'environ 350 millions d'euros (correspondant à un maximum de 18,92 millions de nouvelles actions, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative) et cédera au plus 2,7 millions d'actions existantes sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative, soit environ 50 millions d'euros.

Elles seront vendues par KKR, TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la société.

L'option de surallocation consiste en la vente d'actions existantes supplémentaires par KKR et TowerBrook Capital Partners, représentant un maximum de 15% du nombre total des actions nouvelles et des actions cédées initiales, correspondant à un maximum de 3,24 millions d'actions existantes supplémentaires, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative.

La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 13 octobre 2021 à 17 heures pour les ordres passés au guichet et à 20 heures pour les ordres passés par internet. La clôture du placement global est prévue le 14 octobre 2021 à 12 heures. La fixation du prix de l'offre est prévue le 14 octobre 2021 pour un début des négociations le 15 octobre.

