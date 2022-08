Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: départ du directeur financier fin octobre information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 07:27









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce que Yann Leca, vice-président exécutif et directeur financier, a décidé de quitter l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats annuels 2022. Un processus de recrutement est actuellement en cours afin de pourvoir son poste.



'Yann Leca a contribué avec excellence à faire d'OVHcloud le plus grand fournisseur de cloud européen à dimension internationale. En particulier, il laisse derrière lui une équipe bien structurée et compétente de professionnels de la finance', souligne le groupe.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris -2.38%