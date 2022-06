Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: croissance de 26% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros sur le troisième trimestre comptable, en hausse de 25,9%, dont 11,7% en données comparables (à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs de l'incident de Strasbourg).



La capacité d'OVHcloud à croître avec ses clients s'est traduite par un taux de rétention net du chiffre d'affaires de 120% sur la période. Le groupe a en outre continué de signer de nouveaux clients, comme la Marine Nationale en France ou TBS-Education en Espagne.



Malgré l'environnement macroéconomique dégradé, OVHcloud relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours et l'anticipe désormais entre 16 et 18%, à comparer à la fourchette de 15 à 17% communiquée au premier semestre.





Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris -5.23%