OVHcloud: croissance de 11% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - OVHcloud publie au titre de son premier trimestre 2024, un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 240 millions d'euros, avec une croissance de 12% en données comparables, dont +18,9% pour le cloud public et +14,9% pour le cloud privé.



Le groupe met en avant une bonne performance commerciale en Europe et une demande soutenue pour les offres souveraines, ainsi qu'un 'lancement réussi de l'intégration de gridscale avec les premiers déploiements de local zones dans les prochains mois'.



OVHcloud confirme ses objectifs annuels 2024, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 11% et 13%, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37%, ainsi qu'une génération d'unlevered free cash-flow au second semestre 2024.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris +1.01%