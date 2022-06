Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: associé à Atos pour l'informatique quantique information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Atos et OVHcloud annoncent avoir conclu un partenariat dans le domaine de l'informatique quantique pour la mise à disposition de l'émulateur quantique d'Atos dans le Cloud d'OVHcloud, 'as a service'.



'Cette première européenne va permettre de rendre plus accessibles les technologies d'émulation quantique pour ainsi élargir l'écosystème d'acteurs engagés dans le développement des technologies quantiques', expliquent-ils.



En choisissant la technologie d'Atos comme ancrage à ses développements futurs, OVHcloud sera prochainement en mesure de proposer des solutions de calcul quantique sous forme de Notebook Jupyter, offrant aux développeurs une plus grande simplicité d'accès.





Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris -0.55%