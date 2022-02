OVHCloud annonce High Performance Object Storage

(AOF) - OVHcloud renforce son portfolio de solutions de stockage avec la mise à disposition de ses clients d’une nouvelle offre de stockage pour les données non structurées. " High Performance Object Storage assure des performances élevées et une grande évolutivité, à un modèle de tarification transparent et ultra-compétitif ", explique le spécialiste du cloud. Répondant aux exigences des applications de Big Data, d’intelligence artificielle, elle convient également aux plateformes de e-commerce ou de streaming.

High Performance Object Storage est d'ores et déjà disponible dans le centre de données de Strasbourg (France). Le service sera déployé à Gravelines (France) d'ici le mois d'avril, puis sera disponible à l'international dans les centres de données canadiens, et via OVHcloud US dans les datacenters américains au mois de mai.

