AI Summit 2026
Lors de son AI Summit, OVHcloud a présenté une vision cohérente : placer l’IA au cœur de son environnement cloud, tout en restant fidèle à son métier de fournisseur d’infrastructure. Le groupe a dévoilé 55 nouveaux produits, dont 38 renforcent le socle cloud et 17 sont consacrés à l’IA, de l’accès aux GPU jusqu’aux applications. Cette stratégie s’appuie sur trois briques (LLM, voix, recherche documentaire) qui donnent tout leur sens aux acquisitions récentes, à commencer par celle de Dragon LLM en mars dernier. Le pari est clairement celui de l’inférence, avec une couche logicielle en freemium, opérée dans un environnement souverain. Un positionnement unique en Europe. Les revenus incrémentaux liés à ces solutions ne devraient toutefois pas avoir d’effet significatif avant 2028.
Perspectives et estimations
En matière de données, OVHcloud laisse à ses clients le choix entre ses propres logiciels et le raccordement de leurs outils existants, via près de 480 connecteurs. L’IA d’OVH devient ainsi le point d’entrée, et les logiciels raccordés tendent à devenir interchangeables, ce qui accentue la pression sur les éditeurs. Sur le plan financier, nous maintenons nos estimations 2027. Hors acquisitions, les coûts de développement sont restés limités (environ six mois de travail), et ces nouvelles briques seront à terme monétisées via la tarification de l’infrastructure. L’enjeu principal est désormais l’adoption par les 1,7 million de clients du groupe. Nous attendons davantage de visibilité pour ajuster 2028, mais l’orientation nous paraît très positive.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer