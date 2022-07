Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH : vers un re-test des 14E ? information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - OVH ricoche sous les 16,3E et retombe vers 15,5E : le titre se retrouve à 5% d'une division par 2 de son cours à 6 mois d'intervalle (à 14,1/14,15E, ce sera chose faite).

En cas de rebond, les 17,8E s'imposeraient comme la première résistance.





Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris -4.51%