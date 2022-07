Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH : toboggan baissier sous 18,3E, jusqu'où ? information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Le zénith des 28,3E du 3 janvier 2022 semble déjà si loin !

OVH vient de s'engager dans un toboggan baissier sous 18,3E le 29 juin (se souvenir que le 1er cours côté le 15 octobre dernier fut 18,5E).

Il fallait se méfier, avec les habillages de bilan de la fin de semestre, d'une fausse cassure/réintégration des 17,8E (un 'bear trap' au niveau du 'plus bas' intraday du 15/10/2021... qui coïncide avec le support oblique moyen terme) mais le titre n'a jamais rebondi.



Et le voici qui se retrouve à 5% d'une division par 2 de son cours à 6 mois d'intervalle : à 14,1/14,15E, ce sera chose faite.

En cas de rebond, les 17,8E font désormais figure de résistance.





Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris -8.87%