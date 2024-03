Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVH: Stifel remonte son conseil information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - OVH bondit de plus de 7%, entouré après un relèvement de conseil chez Stifel de 'conserver' à 'achat' sur le titre du fournisseur de services de cloud computing, avec un objectif de cours porté de sept à 11,5 euros.



'La dynamique à court terme est positive grâce à une base de comparaison favorable', estime le broker, se disant convaincu que le cours de l'action devrait significativement monter pour atteindre 25 euros en l'espace de quatre ans.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris +7.19%