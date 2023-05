Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH: ricoche sous les 10,1E, retombe vers 9,75E information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - OVH a tenté un rebond après sa chute de -20% en 1 mois (jusque sur 9E) mais le titre ricoche sous les 10,1E et retombe vers 9,75E.

OVH refait une incursion sous l'ex-support annuel et historique des 9,9E du 29/09/2022: une seconde vague de baisse se poursuivant sous 8,95E validerait un objectif de 8E.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris -2.78%