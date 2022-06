Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH : pullback sous 18,5E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 16:16









(CercleFinance.com) - OVH subit un pullback d'une intensité assez inhabituelle (-5%, en linéaire, typique d'une 'attaque algorithmique') sous 18,5E (son prix initial lors de d'introduction du 15 octobre 2021) : le titre ricoche sous le sommet (19,5E) de son corridor de consolidation latérale et risque de menacer le plancher annuel des 18,3E des 16 et 19 mai.

Cela libèrerait un potentiel de repli vers 17,1E (nouveau plus bas) par la règle du balancier.





