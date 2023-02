Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH: nouveau rebond confirmé sur 14,5/14,6E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - OVH remonte au contact des 15,00E: voici un nouveau rebond confirmé sur 14,5/14,6E, ce qui confirme la prolongation d'un corridor 14,5/16E en formation depuis le 3 janvier.

La tendance étant haussière depuis le test des 9,95/10E de début octobre 2022, une 'sortie par le haut' reste l'hypothèse à privilégier à moyen terme mais rien ne sert de devancer un signal de quelque nature au stade actuel.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris +2.05%