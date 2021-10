Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH Group : introduction en bourse, le titre gagne 7% information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - L'introduction en bourse d'OVHcloud a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 14 octobre des 188 532 716 actions qui composent son capital dont 21 621 621 nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale, avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation. Le titre gagne près de 7% en début d'après-midi à près de 20 euros. Le prix de l'offre a été fixé à 18,5 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 3,48 milliards d'euros. Le montant total de l'offre représente 400 millions d'euros. L'Offre a connu un très grand succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. L'Offre à Prix Ouvert a été sursouscrite 1,82 fois (72,9 millions d'euros sur la base du prix de l'offre). OVHcloud ambitionne de porter d'ici 2025 la croissance organique de son chiffre d'affaires à environ 25 % par an.

Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris +8.38%