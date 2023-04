Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH : dévisse de -15,5% vers 9,60E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - OVH dévisse de -15,5% vers 9,60E (nouvelle rupture brutale après celle de -12,5% du 8 mars), ouvrant un gros 'gap' sous 11,12E : le marché sanctionne un 'ajustement' à la baisse de ses perspectives annuelles 2023 de croissance organique du chiffre d'affaires entre +13 et +14%.

Le titre enfonce le support annuel et historique des 9,9E du 29/09/2022: la confirmation de cette rupture validerait un objectif de 8E.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris -12.28%