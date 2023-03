Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH Cloud : plonge de -19E vers 11,3E information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 11:14









(CercleFinance.com) - OVH Cloud ouvre un énorme 'gap' sous les 13,84E et plonge de -19E vers 11,3E et comble le 'gap' des 11,99E du 25 octobre 2022.

Le titre efface tous ses gains depuis le 20/10/2022 et pourrait retracer son plancher des 10E de fin septembre 2022.





Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris -12.82%