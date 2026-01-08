OVH-CA +6,0% au T1 avec le segment "cloud" public, objectifs confirmés

OVH OVH.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 6,0% sur un an au premier trimestre, 275,3 millions d’euros, porté par la progression soutenue du "cloud" public.

Le groupe, entré au SBF en juin 2025, enregistre une croissance de 15,8% de son segment cloud public au premier trimestre, citant "l’acquisition de nouveaux clients Starters et la capacité à faire de l’up-sell et du cross-sell notamment auprès des Scalers et aux Corporate".

Le cloud privé progresse de 4,0% sur un an, tandis que le Webcloud avance de 2,3%.

Le marché français affiche une croissance de 5,1% à données comparables au premier trimestre, tandis que la région Europe (hors France) progresse de 4,1%. Le marché "reste du monde" affiche une hausse de 10,5%, portée par l’expansion du cloud public aux États-Unis.

Le groupe confirme l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2026, dont une croissance organique comprise entre 5% et 7% et un Free Cash-Flow positif.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)