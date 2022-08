Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVH : -5%, plonge vers 13,1E, nouveau + bas absolu information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - OVH poursuit son plongeon consécutif à la rupture du plancher des 13,9E du 5 juille.

Après une série de plafonnements sous les 16,3E, la 'règle du balancier' induisait un risque de dégringolade en direction des 11,7E, il ne s'en faut plus que de 12%.







Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris -3.89%