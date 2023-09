Ouverture prudente en vue à la Bourse de Paris, la BCE en ligne de mire

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse jeudi à l'ouverture, après deux séances de baisse, le regard tourné vers Francfort et une réunion de la Banque centrale européenne à l'issue incertaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 grappillait 0,05% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, il avait baissé de 0,42% pour finir à 7.222,57 points, après l'inflation américaine un peu plus forte qu'attendu en août.

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé neuf hausses successives des taux d'intérêt depuis juillet 2022, sans coup férir, mais l'issue de sa réunion de rentrée s'annonce incertaine sur fond d'inflation persistante et de croissance au ralenti.

Face à ce dilemme, "la décision de Christine Lagarde n'aura certainement jamais été aussi difficile à prendre depuis qu'elle est à la tête de la banque centrale", selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Si l'inflation est passée de 10% à l'automne 2022 à 5% en août, c'est encore trop loin de la cible des 2% de l'institution, un élément qui incite la BCE à relever ses taux, d'autant plus que le reflux est venu principalement de la baisse du prix des matières premières.

Mais, d'un autre point de vue, avec des indicateurs de confiance (PMI) en chute libre, une distribution du crédit en berne et une économie au bord de la récession, voir déjà tombée dedans comme en Allemagne, une nouvelle hausse des taux directeurs pourrait laisser d'importantes séquelles.

"Pas plus tard qu'au début de la semaine, on s'attendait à ce que la Banque centrale européenne ne relève pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion d'aujourd'hui. A quelques heures de la réunion, une hausse de 25 points de base est le scénario le plus probable" des investisseurs, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

De l'autre côté de l'Atlantique, les ventes au détail sera l'indicateur le plus attendu de la journée.

Mais l'évènement le plus médiatique sera l'introduction en Bourse du concepteur britannique de puces électroniques Arm. L'entreprise a arrêté mercredi à 51 dollars le prix unitaire du titre, soit une valorisation de 52 milliards de dollars.

Parmi les valeurs à suivre

TotalEnergies: l'entreprise va lancer des études de développement d'un grand projet pétrolier de 9 milliards de dollars et de 200.000 barils/jour au large du Suriname, avec "pour objectif" de prendre une décision finale d'investissement "fin 2024", a annoncé son PDG Patrick Pouyanné à Paramaribo, la capitale du pays.

Elle a aussi annoncé le lancement d'un appel d'offres aux proportions inédites pour l'achat de "500.000 tonnes par an d'hydrogène vert" destiné à aider le géant pétrolier français à décarboner ses activités de raffinage du pétrole en Europe.