Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ouverture des bureaux de vote en Iran pour les élections législatives Reuters • 21/02/2020 à 05:45









DUBAI, 21 février (Reuters) - Les Iraniens se rendent aux urnes ce vendredi pour les élections législatives à l'issue desquelles le camp conservateur devrait sortir renforcé, profitant de l'affaiblissement du gouvernement modéré sortant dont la cote de confiance s'est effritée après le rétablissement des sanctions américaines et l'accident d'un avion de ligne abattu par "erreur" par Téhéran. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 04h30 GMT, rapporte la télévision locale. Le scénario d'une victoire des conservateurs s'est consolidé ces derniers jours avec l'invalidation de près de 50% de candidats réformateurs et modérés (6.850 sur 14.000) par le Conseil des gardiens de la Constitution, dominé par les ultra-conservateurs, en vue du scrutin lors duquel quelque 58 millions d'Iraniens sont appelés à élire leurs 290 députés. (Parisa Hafezi, version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.