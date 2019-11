Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'OXATIS SA

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaireau bénéfice d'OXATIS SAA la demande de la Société Oxatis (ALOXA - FR0013328184), le Tribunal de Commerce de Marseille aprononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 28 Novembre 2019.Oxatis recourt à cette procédure pour protéger ses intérêts et lui permettre de poursuivre activement latransformation et la réorganisation de sa structure, afin d'être en mesure d'atteindre rapidement une croissancerentable. La refonte de son modèle d'affaires au bénéfice des clients de grande taille localisés en priorité enFrance et en Allemagne apparaît en effet le meilleur moyen d'optimiser ses forces commerciales, marketing ettechnique.