Outre-mer: l'AMF met en garde contre des offres frauduleuses de robots investisseurs

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en garde jeudi contre des offres d'investissement automatisé sur le marché des changes émanant d'entreprises ne disposant pas de l'agrément nécessaire, notamment dans les territoires d'outre-mer.

Le gendarme boursier français affirme dans un communiqué avoir reçu plusieurs signalements d'épargnants et d'institutions d'outre-mer concernant des offres frauduleuses, qui s'appuient notamment sur des programmes de parrainage.

"Ces propositions sont relayées dans des vidéos sur les réseaux sociaux et présentées lors de conférences promotionnelles, dans des salles louées pour l'événement ou via des groupes fermés de messagerie", explique l'AMF.

Elles proposent d'investir sur le marché des devises "par le biais d'un logiciel automatisé et d'une prétendue plateforme de trading partenaire ne disposant pas de l'agrément requis" avec des taux de rendement "irréalistes" ("5% à 15% par mois", "jusqu'à 400% par an"), souligne l'AMF.

Les services de ce "robot de trading" nécessitent la "souscription d'une licence, mensuelle ou annuelle, pouvant atteindre plusieurs centaines ou milliers d'euros" et "l'ouverture d'un compte auprès d'un broker (un courtier qui fait l'intermédiaire entre les clients et les marchés, NDLR) désigné comme partenaire exclusif, nullement autorisé à proposer ce type de services à un public français, les dépôts et retraits s'effectuant uniquement en crypto-actifs".

Enfin, les épargnants ne peuvent retirer leurs gains avant un certain temps sans frais et sont encouragés à recruter de nouveaux abonnés grâce à un système de parrainage avec bonus ou commissions.

L'AMF indique avoir engagé des actions pour "faire cesser les agissements de ces sociétés non autorisées" et encourage le public à se méfier des promesses "irréalistes de sites de trading garantissant des gains rapides", notamment sur le marché des changes non régulé.