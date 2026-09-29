Oura reporte son introduction en bourse aux États-Unis alors que les inquiétudes sur les marchés s'accentuent cet automne

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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 13, et de détails sur l'introduction en bourse au paragraphe 4)

par Manya Saini

Oura a reporté son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi le fabricant de bagues connectées, invoquant l’incertitude des marchés et tempérant les espoirs d’une reprise pendant la période d’automne, traditionnellement propice aux introductions en bourse.

Le marché américain des introductions en bourse a connu un ralentissement après un début d'année en force, les investisseurs étant en proie à des inquiétudes quant à l'essoufflement du secteur de l'intelligence artificielle, à la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et aux troubles géopolitiques.

L'entreprise de technologie grand public et certains de ses investisseurs existants avaient mis sur le marché 50 millions d'actions dans le cadre de cette offre, dont le prix était fixé dans une fourchette indicative comprise entre 40 et 44 dollars par action.

Au plus haut de cette fourchette indicative, Oura aurait levé 2,2 milliards de dollars, pour une valorisation entièrement diluée de 15,62 milliards de dollars. La société devait fixer le prix de son introduction en bourse dans le courant de la journée et commencer à être cotée au Nasdaq mercredi.

L’entreprise, fondée il y a plus de dix ans en Finlande, avait atteint une valorisation d’environ 11 milliards de dollars lors d’un tour de table de fin de cycle l’année dernière.

Les introductions en bourse nécessitent généralement un appétit stable de la part des investisseurs et des conditions de marché favorables pour que les entreprises atteignent les valorisations souhaitées.

“La hausse des taux rend clairement les investisseurs plus sélectifs, en particulier en ce qui concerne les valorisations des entreprises de croissance. Je ne dirais toutefois pas que la fenêtre des introductions en bourse est fermée, d’autant plus qu’Anthropic poursuit toujours ce qui pourrait être l’une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps”, a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

UNE SITUATION EN PLEINE ÉVOLUTION

Au début du mois, la société de services nucléaires Holtec a suspendu son projet d’introduction en bourse aux États-Unis , tandis que Bamboo Insurance a également reporté son introduction.

L'introduction en bourse d'Oura aurait été la première introduction en bourse américaine d'envergure sur le marché automnal depuis la traditionnelle accalmie estivale, et les analystes considéraient cette entrée en bourse comme un test décisif de l'appétit des investisseurs pour les entreprises à forte croissance.

“Notre objectif est de réaliser une introduction en bourse exceptionnelle pour nos employés et nos investisseurs, et nous avons le luxe de pouvoir choisir le moment opportun. En attendant, nous allons saisir les opportunités qui se présenteront”, a déclaré Tom Hale, directeur général d’Oura, dans un communiqué.

La société a indiqué qu’elle était rentable et prévoyait une hausse de 90 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 par rapport à l’année précédente.

“Selon certaines informations, l’offre aurait été sursouscrite environ quatre fois, ce qui représente un niveau de demande correct, mais pas nécessairement exceptionnel pour une marque grand public bien connue”, a déclaré Lukas Muehlbauer.

Oura n’a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters visant à obtenir plus de détails sur ce report.

Par ailleurs, le laboratoire d’IA Anthropic devrait être le fait marquant de la seconde moitié de l’année sur le marché des introductions en bourse. Reuters rapporte, en citant des sources, que son introduction pourrait avoir lieu après les élections de mi-mandat américaines en novembre.

Oura a contribué à populariser les bagues connectées, qui mesurent des paramètres tels que la santé cardiaque, l’activité physique et le sommeil.

L’entreprise a ajouté que le lancement de son produit phare, l’Oura Ring 5, avait rencontré un “succès exceptionnel”, portant le nombre d’abonnés payants sur sa plateforme à 5,7 millions.

Les bagues connectées se taillent une place entre les trackers d’activité traditionnels et les montres connectées, en proposant des informations personnalisées sur la santé sous une forme plus compacte, sans écran, qui peut être portée 24 heures sur 24 et dispose généralement d’une plus grande autonomie.