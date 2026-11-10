Oura, fabricant de bagues connectées, va racheter Counsel Health pour 625 millions de dollars

Le fabricant de bagues connectées Oura a annoncé mardi qu'il allait acquérir la société de soins primaires virtuels Counsel Health pour 625 millions de dollars (XX millions d'euros) dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, combinant ainsi les données biométriques d'Oura avec la plateforme de soins et les médecins disponibles à la demande de Counsel.

Counsel est une entreprise s'appuyant sur l'intelligence artificielle qui combine une interface médicale par chat avec l'accès à des médecins agréés et certifiés, permettant ainsi aux utilisateurs d'obtenir de l'aide pour leurs questions de santé quotidiennes.

Cette opération reflète l’engagement d’Oura dans la recherche médicale, les appareils portables jouant un rôle croissant dans les soins cliniques et le suivi des résultats.

“Oura aide ses membres à comprendre leur physiologie et, grâce à Counsel, ils peuvent prendre des mesures pour améliorer leur santé dans divers domaines, qu’il s’agisse de questions rapides, d’ordonnances, de résultats d’analyses, de prise en charge des maladies chroniques ou d’orientation vers des spécialistes”, a déclaré Tom Hale, directeur général d’Oura.

En septembre, la société avait annoncé son intention de réaliser une introduction en bourse aux États-Unis, mais celle-ci a été reportée en raison de la volatilité des marchés.

Fondée il y a plus de dix ans en Finlande, la société a été valorisée à environ 11 milliards de dollars (XX milliards d'euros) lors d’un tour de table de fin de cycle réalisé l’année dernière.

Oura a indiqué que l'opération d'acquisition de Counsel Health devrait être finalisée avant la fin de l'année civile.