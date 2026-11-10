Oura, fabricant de bagues connectées, va racheter Counsel Health pour 625 millions de dollars

Le fabricant de bagues connectées Oura OURA.O a annoncé mardi qu'il allait racheter la société de soins primaires virtuels Counsel Health pour 625 millions de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque 10 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, encouragées par le recul des cours pétroliers, tandis que les données plus élevées que prévu de l'inflation aux États-Unis laissent entrevoir une politique monétaire ... Lire la suite
-
Le cours de l'action GE Vernova recule après la révision par SoftBank de ses plans concernant un projet de centre de données aux États-Unis
par Vallari Srivastava et Sumit Saha L'action du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a chuté de plus de 6 % mardi, après que la société d'investissement japonaise SoftBank 9984.T a revu ses plans d'achat d'équipements pour ses projets de centres ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en petite hausse, entre repli des cours du pétrole et inflation américaine
La Bourse de Paris a terminé en petite hausse mardi, profitant du relatif repli des cours du pétrole mais limitant toutefois ses gains après la publication d'une inflation américaine plus persistante qu'attendu, qui ravive les craintes d'un maintien prolongé des ... Lire la suite
-
Nvidia s'apprête à subir une perte de 470 milliards de dollars en deux jours alors que les retombées de la liaison extraconjugale de son directeur général s'aggravent
L'action Nvidia NVDA.O a prolongé sa baisse mardi, ce qui devrait faire perdre au géant des puces électroniques plus de 470 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux séances, alors que les inquiétudes s'intensifient quant aux répercussions de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|92,02
|-0,20%
|8 278,59
|+0,55%
|3,8
|+25,00%
|96,8
|-3,08%
|17,1
|-0,52%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer