Ouïghours-Pékin promet de riposter aux sanctions des Etats-Unis

PÉKIN, 10 juillet (Reuters) - La Chine a annoncé vendredi qu'elle imposerait des mesures de réciprocité en réponse aux sanctions américaines contre des responsables chinois liés aux violations présumées des droits de l'homme contre les Ouïghours, minorité musulmane du Xinjiang. Les sanctions américaines représentent une grave ingérence dans les affaires chinoises et sont profondément préjudiciables aux relations entre les deux pays, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Les Etats-Unis ont sanctionné jeudi quatre responsables chinois, dont Chen Quanguo, secrétaire du Parti communiste dans le Xinjiang, et le Bureau de la sécurité publique de ce territoire autonome du nord-ouest de la Chine. L'administration américaine n'a pas précisé les motifs de ces sanctions mais elle dénonce régulièrement les atteintes aux droits de l'homme dont les Ouïghours sont victimes. (Cate Cadell, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

