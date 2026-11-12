Ottobock se prend les pieds dans le tapis

Le titre du spécialiste des produits et services de technologie médicale dans les domaines de la prothétique, de la neuro-orthétique et des exosquelettes chute à Francfort (-8,62%, à 42,95 euros). Au troisième trimestre, les ventes ont nettement progressé, mais la société s'est montrée plus prudente pour la suite.

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires core a augmenté de 9%, à 433,4 millions d'euros, soit une croissance organique de 6,4%. Sur les neuf premiers mois de l'année, il affiche une hausse de 8,1% en publié et 6,6% en organique, à 1,251 milliard d'euros.

La dynamique a été portée par la division Produits et Composants (B2B), qui a enregistré une progression organique de 9,9% sur le troisième trimestre ( 9,1% sur neuf mois), grâce aux prothèses et neuro-prothèses de haute technologie. En revanche, l'activité Soins aux patients (B2C) a augmenté plus modérément ( 1,7% en organique au troisième trimestre et 3,3% depuis le début de l'année), freinée par l'allongement des délais de remboursement sur plusieurs marchés européens, malgré l'apport de l'acquisition des activités de soins de Blatchford en Norvège.

En parallèle, l'Ebitda core sous-jacent a bondi de 13,5% au troisième trimestre à 120,1 millions d'euros, portant la marge à 27,7%, en hausse de 110 points de base. Sur neuf mois, la progression est de 16,4%, à 327,1 millions d'euros, pour une marge de 26,1%.

Enfin, le bénéfice net sous-jacent est ressorti à 52,9 millions d'euros sur le trimestre ( 5,8%) et à 138 millions d'euros sur neuf mois ( 16,3%).

Ottobock a confirmé ses objectifs annuels, mais a indiqué tabler sur une reprise saisonnière plus modérée au quatrième trimestre en raison de l'évolution du cadre de remboursement.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine pointe justement l'environnement de remboursement qui devient de plus en plus difficile. Elle note que la croissance du B2C est restée inférieure aux ambitions du groupe, notamment en raison de l'allongement des délais d'autorisation de remboursement sur plusieurs marchés européens.

En ce qui concerne les comptes, Jefferies a souligné que les résultats du troisième trimestre étaient "bons", avec une croissance organique du chiffre d'affaires globalement conforme au consensus Vara.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à l'achat sur le titre Ottobock, avec un objectif de cours de 83 euros, soit un potentiel de hausse de 77%.