Otis : relèvement des objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Otis relève ses fourchettes cibles pour l'ensemble de l'année en cours, visant désormais un BPA ajusté entre 2,78 et 2,84 dollars ainsi qu'une croissance organique du chiffre d'affaires entre 4 et 6%. L'ascensoriste publie au titre des trois premiers mois de 2021 un BPA ajusté en progression de 20% à 72 cents, dépassant ainsi le consensus, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de 40 points de base à 15,6%. A 3,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 14,9%, dont une progression de 10,3% en organique, progression portée à la fois par les installations de nouveaux équipements et par les activités de services.

Valeurs associées OTIS WORLDWIDE NYSE +0.59%