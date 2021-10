Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Otis : perspectives à nouveau relevées pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Otis indique relever à nouveau ses perspectives pour l'ensemble de 2021, anticipant désormais un BPA ajusté d'environ 2,95 dollars, en hausse de 17%, ainsi que des revenus de l'ordre de 14,3 milliards en croissance de 11,8 à 12,3% (+8,5 à 9% en organique). Pour mémoire, l'ascensoriste avait rehaussé ses prévisions il y a trois mois, pour afficher des fourchettes cibles respectives allant de 2,89 à 2,93 dollars pour le BPA ajusté et de 14,1 à 14,2 milliards pour le chiffre d'affaires. Au titre du troisième trimestre, il publie un BPA ajusté en augmentation de 11,6% à 0,77 dollar, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée améliorée de 20 points de base à 15,6%, pour des revenus en hausse de 8,3% à 3,62 milliards de dollars (+8,1% en organique).

Valeurs associées OTIS WORLDWIDE NYSE 0.00%