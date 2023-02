Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Otis: hausse de 4% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Otis Worldwide dévoile pour le dernier trimestre 2022, un BPA ajusté en augmentation de 4,2% à 0,75 dollar avec une marge d'exploitation ajustée stable à 14,7%, pour des ventes en repli de 3,6% à 3,44 milliards de dollars, mais en croissance organique de 6,1%.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2022, un BPA ajusté en hausse de 7,5% à 3,17 dollars et des ventes organiques en croissance de 2,5%, l'ascensoriste table pour l'année 2023 sur des fourchettes cibles allant respectivement de 3,35 à 3,50 dollars et de 4 à 6%.



'Nous continuerons de nous concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires, y compris la poursuite de la croissance robuste du portefeuille et l'exécution de notre solide carnet de commandes de nouveaux équipements', commente sa PDG Judy Marks.





