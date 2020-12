Ostrum Asset Management renforce sa politique de sortie du secteur charbon

(AOF) - Consciente de l'urgence climatique et de sa responsabilité en tant qu'investisseur de premier plan, Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, renforce sa stratégie de sortie du secteur charbon et annonce sa volonté de réduire son exposition charbon à zéro d'ici 2030 pour l'OCDE et 2040 pour les pays hors OCDE. Il n'investira plus dans les entreprises qui développent de nouveaux projets charbon.

Cette politique sera mise en œuvre au 1er janvier 2021 pour les investissements, et avec un délai de 6 mois, dans des conditions normales de marché, pour les désinvestissements du capital des entreprises concernées.

Ostrum AM n'investira plus dans les entreprises qui n'auront pas défini, en 2021, un plan de sortie du charbon en ligne avec les accords de Paris. Les entreprises qui n'auraient pas déjà de plan de sortie dès 2020 seront averties de ce délai par le biais de la politique d'engagement individuel d'Ostrum AM. L'arrêt des investissements se fera à partir du 1er janvier 2022, avec un délai de 6 mois prévu pour les sorties de stocks et dans des conditions normales de marché.

Ostrum AM n'investit plus depuis juin 2019, (avec un désinvestissement définitif d'ici juin 2021) dans les entreprises qui tirent plus de 25% de leurs revenus du charbon. Ce seuil d'exclusion sera par ailleurs revu d'ici fin 2021.

Les émetteurs charbon qui ne seraient pas écartés avec les critères précédents seront exclus à partir du 1er janvier 2021 s'ils dépassent les autres seuils mis en place par la GCEL (Global Coal Exit List) 2019 (avec un désinvestissement en 6 mois).

Cette politique n'est pas figée et le gérant d'actifs adaptera ces seuils d'exclusion dans le temps.