Ostrum Asset Management nomme un directeur de la transformation

(AOF) - Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers (Natixis IM), annonce la nomination de Christoph Thywissen en tant que directeur de la transformation. Il est rattaché à Mathieu Cheula, Directeur Général Délégué de Ostrum Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Christoph Thywissen est en charge des projets de transformation du gestionnaire d'actifs tels que le développement de nouvelles prestations digitales pour nos clients, l’optimisation de la gouvernance de la donnée, ou encore le déploiement du programme ESG Ostrum New Ecosystem (ESG ONE).

Le programme ESG ONE vise décliner la stratégie ESG d'Ostrum AM de manière transversale au sein de l'entreprise et à associer chaque collaborateur dans sa mise en œuvre.

Christoph Thywissen a rejoint Natixis Asset Management, aujourd'hui Ostrum Asset Management en septembre 2017, en tant que Directeur des Risques en charge de la gestion des risques d'investissement, de marché et de crédit, du contrôle de la conformité aux contraintes d'investissement et de l'analyse de performance des fonds de la société, jusqu'en janvier 2022. Il est nommé directeur de la transformation en février 2022.