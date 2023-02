Ostrum Asset Management lance son nouveau fonds crédit ISR à échéance

(AOF) - Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, lance Ostrum SRI Crossover 2026, un Fonds Commun de Placement obligataire crédit ISR avec une maturité de 4 ans, investi à part égale sur des obligations Investment Grade et High Yield de qualité, pour profiter de l’attractivité retrouvée du marché du crédit. Destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI (Conseillers de Gestion en Patrimoine Indépendants) et aux particuliers des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Ostrum SRI Crossover 2026 est ouvert à la souscription jusqu’au 25 mai 2023.

Ostrum SRI Crossover 2026 est un fonds à maturité à l'univers d'investissement unique, dit crossover, qui combine investissement sur le crédit Investment Grade (investissable) et High Yield (haut rendement).

Pour bénéficier d'un marché du crédit de nouveau attractif offrant un rendement potentiel de 4% sur l'Investment Grade et de 7% sur le High Yield, Ostrum SRI Crossover 2026 investit exclusivement dans des obligations dont la notation est comprise entre BBB+ et B, et qui possèdent une maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2026.

Le portefeuille est concentré sur environ 40 émetteurs européens, de divers secteurs à fort potentiel de croissance : cycliques, bancaires, immobilier, etc.