Ostrum Asset Management lance le premier fonds obligataire monde sur la transition juste

(AOF) - Ostrum Asset Management lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, le premier fonds obligataire investi dans un univers monde sur le thème de la transition juste. « Pour parer aux urgences environnementales, les gouvernements et les entreprises doivent opérer une transition juste, c’est-à-dire une transition vers un monde bas carbone, respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, tout en étant inclusive d’un point de vue social et des territoires », explique le gestionnaire d’actifs.

Le fonds vise à intégrer la transition juste tant au niveau des émetteurs que des instruments dans lesquels il est investi. Il cible un triple objectif : réduire l'empreinte carbone ; promouvoir l'impact social et préserver les écosystèmes et les économies locales.

Classé Article 9 (réglementation SFDR) et conforme aux directives du label Greenfin, le fonds s'adresse à tous les investisseurs, qu'ils soient institutionnels pour réaliser leurs engagements en adéquation avec leur propre politique RSE, ou aux particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.