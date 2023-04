Ostrum AM : Vanessa Casano nommée Secrétaire générale

(AOF) - Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé la nomination de Vanessa Casano en tant que Secrétaire générale en charge de la finance, des risques et du contrôle permanent. Elle prendra ses fonctions le 17 avril prochain. Membre du comité exécutif du gestionnaire d'actifs et directement rattachée à Philippe Setbon, Directeur général, Vanessa Casano aura notamment pour mission de contribuer au développement d'Ostrum AM à l'international dans un contexte règlementaire de plus en plus complexe.

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux et d'un Master Spécialisé de droit des affaires internationales et management de l'ESSEC, Vanessa Casano oeuvrait depuis 2015 au sein de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en qualité de Directrice de la régulation de la gestion d'actifs au sein du département des affaires internationales.

Dans ces fonctions, elle a représenté l'AMF au sein de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) avant d'être élue Vice-Présidente puis Présidente du comité permanent de l'OICV dédié à la gestion d'actifs.