Ostrum AM : une nouvelle gérante senior au sein de son équipe de gestion crédit Investment Grade

(AOF) - Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, annonce la nomination de Maya El Khoury en tant que gérante crédit senior. Elle rejoint l'équipe de gestion crédit Investment Grade en tant que leader expert sous la responsabilité de Philippe Berthelot, CFA, Directeur des gestions crédit et monétaire d'Ostrum AM.

Maya El Khoury a débuté sa carrière en 2001, en tant qu'analyste DCM chez UBS, avant de rejoindre Allianz Global Investors en 2003 où elle a travaillé pendant sept ans comme analyste crédit et gérante de portefeuille.

Depuis 2010, elle avait rejoint Groupama Asset Management, en qualité de gérante de portefeuille crédit senior.