Ostrum AM renforce son équipe Gestions Assurances et Solutions ALM

(AOF) - Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, annonce l’arrivée de trois nouveaux gérants au sein de l’équipe Gestions Assurances et Solutions ALM, dirigée par Gaëlle Malléjac. Avec Sonia Berrejeb, Damien Clouzeau et Karim Khemache, cette équipe, qui compte désormais 26 experts de l’assurance, devient l’une des plus importantes équipes dédiées à la gestion de type assurantielle en Europe. Elle gère près de 280 milliards d’euros d’encours pour le compte d’investisseurs institutionnels de long terme ayant des contraintes de passif.

Sonia Berrejeb est gérante/analyste actions assurance dans l'équipe de gestion actions assurance sous la responsabilité de Frédéric Leguay, depuis février 2023. Avec plus de 17 ans d'expérience, elle dispose d'une expertise pointue des marchés actions à la fois européens et internationaux. Titulaire d'un Master en Economie Internationale de l'Université Paris IX Dauphine, elle a débuté sa carrière chez Scor Investment Partners, d'abord comme analyste financière actions européennes en 2006, puis comme gérante actions et obligations convertibles en 2011. Elle a ensuite été gérante obligations convertibles chez Rothschild et Cie en 2021.

Damien Clouzeau est gérant taux assurance dans l'équipe gestion taux assurance sous la responsabilité d'Anne Ollier, depuis septembre 2022. Damien a plus de 12 ans d'expérience avec une expertise pointue à la fois en gestion assurantielle et obligataire pour des clients internationaux. Il débute sa carrière en 2011 chez Axa Investment Manager avant de devenir en 2014 gérant pour le compte des compagnies d'assurance du groupe Axa en Europe continentale, puis de prendre en charge la gestion pour Axa XL des encours européens, ainsi que la coordination avec les équipes basées à l'international. En 2021, il a rejoint le Conservateur Gestion Valor en tant que responsable de la gestion obligataire Investment Grade et High yield.

Karim Khemache est gérant allocataire dans l'équipe gestion multi-actifs assurance, sous la responsabilité de Xavier-André Audoli, depuis janvier 2023. Il a près de 15 ans d'expérience dans l'asset management et bénéficie d'une connaissance forte des assureurs européens, et plus spécifiquement italiens. Il a commencé sa carrière chez Amundi en 2009, notamment comme gérant fonds de hedge funds, avant d'intégrer Generali en 2016 en tant que gérant multi-actifs. Karim Khemache est diplômé de l'École de Management de Lyon et titulaire du CFA et du CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst Association).