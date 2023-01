Ostrum AM obtient le label ISR pour sa gamme de fonds obligataires souverains en euro

(AOF) - Ostrum Asset Management, affiliée de Natixis Investment Managers, a reçu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) de l’État français pour la totalité de sa gamme de fonds ouverts investis en obligations souveraines de la zone euro et OCDE.

Pour l'ensemble de ses fonds souverains en euro, le gestionnaire d'actifs prend en compte systématiquement les critères ESG à la fois dans la sélection des pays et dans la construction de portefeuille : les gérants s'appuient sur une analyse interne propriétaire pour s'assurer de la qualité de crédit, incluant la matérialité ESG des émetteurs souverains et quasi souverains, ainsi que sur une analyse dédiée pour les obligations durables de ces mêmes émetteurs. En outre, la gamme de fonds souverains en euro d'Ostrum AM bénéficie d'une politique climat intégrée.

" Avec ces cinq nouvelles labellisations ISR, nous marquons une étape supplémentaire de notre engagement en faveur de l'investissement responsable. Ostrum AM se mobilise pour proposer des solutions pertinentes aux investisseurs de plus en plus désireux d'inclure dans leurs allocations des fonds souverains ISR. " a déclaré Isabelle Sanson, Responsable gestion dette souveraine et inflation.