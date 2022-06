Ostrum AM : "des marchés entre paradoxe et incohérence"

(AOF) - Dans son analyse hebdomadaire des marchés obligataires et actions datée du 20 juin Ostrum AM met en relief des marchés "entre paradoxe et incohérence". Avec le changement d'attitude extrêmement rapide des banques centrales, et maintenant que le support des politiques monétaires extrêmement accommodantes se dissipe, les marchés sont en plein "price discovery", observe la société de gestion.

Les marchés attendent un resserrement monétaire à la vitesse grand V, mais les primes de risque, si elles se sont normalisées, restent proches de leur moyenne de long terme, souligne Ostrum AM.

Selon le gérant, le marché n'est pas d'accord avec lui-même : soit les resserrements monétaires attendus se concrétisent et les primes de risques sont trop basses. Soit les primes de risque ont raison de ne pas paniquer, mais alors le resserrement monétaire sera moins agressif.