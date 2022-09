Ostrum AM attend de la BCE une décision sans précédent

(AOF) - Selon Axel Botte, stratégiste global d’Ostrum AM, la Banque Centrale Européenne (BCE) devrait relever ses taux de 75 points de base (taux de refinancement jusqu'à 1,25%, taux de dépôt à 0,75%) : une décision sans précédent. L'inflation supérieure à 9% est la principale préoccupation des responsables des politiques monétaires, rappelle le professionnel. La faiblesse de l'euro et les coûts élevés de l'énergie importée plaident également en faveur d'une hausse des taux courts. Une inflation persistante entraînerait de nouvelles hausses de taux en 2023, avertit le stratégiste.

